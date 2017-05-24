Олег Кузьмин: "Новый контракт с "Рубином"? Тишина"

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин не знает, где продолжит карьеру. Контракт 36-летнего футболиста с казанским клубом заканчивается в конце июня.

– Сейчас даже не могу ничего сказать. Тишина полная. Мой контракт рассчитан до конца июня. Нового соглашения мне не предложили. Руководство еще ничего не говорило. Что дальше? Не знаю. Пока планирую хорошенько отдохнуть. Другие варианты есть, но хотелось бы остаться в Казани.

О завершении карьеры не думаю. Я все-таки пропустил год. Работал, восстанавливался. Есть желание еще поиграть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)