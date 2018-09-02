"Oh my God". "Зенит" отреагировал на удар ногой Фернанду по лицу Дриусси

На 36-й минуте матча шестого тура российской премьер-лиге "Зенит" - "Спартак" полузащитник красно-белых Фернанду жестко сыграл в своей штрафной против форварда сине-бело-голубых Себастьяна Дриусси. Твиттер питерцев отреагировал на эпизод, написав "омг". Это можно расшифровать, как Oh My God (о боже мой!). По правилам игры, главному арбитру матча Владимиру Москалеву следовало назначить 11-метровый удар и наказать Фернанду желтой карточкой.

"Зенит" - "Спартак": чемпионат России по футболу, 6-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.30 (время московское)