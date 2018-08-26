Николай Ковардаев: "Широков в "Динамо" начал вмешиваться в тренерские дела"

Бывший главный тренер молодежной команды "Динамо" Николай Ковардаев поделился подробностями своего увольнения. По его словам, он был отправлен в отставку по инициативе заместителя гендиректора клуба Романа Широкова, который якобы начал вмешиваться в тренерские дела.

– Широков был недоволен тем, какие замены вы делаете?

– Да. На его взгляд, не те футболисты играют. В общем, начал вмешиваться в тренерские дела. Я считаю, что все-таки это не в его компетенции. Зачем функционеру влезать в деятельность тренера и указывать, кого ставить? Есть главный тренер основы. И, как я уже сказал, у меня с ним наладился полный контакт. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Ковардаева