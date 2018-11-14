Никола Влашич: "Поразила Махачкала. Там так депрессивно, будто два дня назад закончилась война"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о городах и стадионах в России и назвал худшее поле в России.
– В Махачкале. О, нет-нет – в Оренбурге. Там искусственное поле, – цитирует Влашича "Чемпионат".
– Так в Уфе ведь тоже.
– Да, но там намного лучше.
– Проводить матчи Лиги чемпионов в "Лужниках" – правильная идея?
– Думаю, да. Многие болельщики хотят посмотреть матчи, а на "ВЭБ Арене" все бы не поместились. Но, как по мне, там атмосфера была бы мощнее. Особенно в плане акустики – намного громче.
– Так что же лучше?
– "Лужники", чтобы больше болельщиков смогли прийти на матчи.
– Какой город в России вас поразил больше всего?
– Махачкала. Там так депрессивно – никогда такого не видел. Ощущение, что там два дня назад закончилась война.
– В Хорватии такого нет?
– Есть, конечно. В городах, которые пострадали от войны. Вуковар и Словония, которую атаковали сербы. Там до сих пор дыры от пуль в стенах.
Дополнительная информация
https://www.championat.com/football/article-3596815-havbek-cska-nikola-vlashich--o-goncharenko-evertone-rpl-bekao-i-pashaliche.html