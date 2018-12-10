Нелюбимый судья "Спартака" - больше не арбитр ФИФА

Судейский комитет ФИФА утвердил списки судей, допущенных к обслуживанию международных матчей в 2019 году. В них не вошел арбитр из Нижнего Новгорода Михаил Вилков.

Первоначально РФС рекомендовал включить в лист ФИФА от России 10 рефери. Однако в Цюрихе эта идея не нашла поддержки – оставили на одного человека меньше. Фактически Вилкова заменил Владимир Москалев, который в будущем году дебютирует в турнирах ФИФА и УЕФА.

Окончательный список арбитров ФИФА, представляющих нашу страну выглядит так: Сергей Карасев, Алексей Еськов, Алексей Матюнин (все – Москва), Владислав Безбородов, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников (все – Санкт-Петербург), Виталий Мешков (Дмитров), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) и Владимир Москалев (Воронеж).

Кроме них включены 10 ассистентов: Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск), Антон Аверьянов, Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян (все – Москва), Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Егор Болховитин (Ленинградская область).

Как уже сообщал "СЭ", Москалев получил приглашение от УЕФА на ознакомительный сбор, который пройдет в Лиссабоне с 27 по 30 января. Подобные сборы традиционно организовываются для рефери (как мужчин, так и женщин), которые дебютируют на международной арене. Помимо Москалева российский судейский корпус в Португалии представит Марина Крупская. Кроме них приглашены арбитры еще из 30 стран Европы. Некоторые из них могли попасть в список еще год назад, но не сдали тесты по английскому языку. (Александр Бобров)​

Вилков считается одним из самых несчастливых арбитров для "Спартака". При нем в 24 матчах красно-белые выиграли всего 4 раза. Иными словами, только каждый шестой матч при судействе Вилкова приносит спартаковцам победу. Кроме того, при судействе Вилкова в трех играх чемпионата, которые прошли в Санкт-Петербурге, "Зенит" одержал над "Спартаком" яркие победы: 5:0 (август 2012-го), 5:2 (апрель 2016-го) и 5:1 (август 2017-го).