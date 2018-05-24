Наиль Измайлов: "Бюджет "Спартака" изменен не будет"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов рассказал "СЭ" о ситуации с бюджетом клуба. Он отметил рост доходов.

– Доходы "Спартака" в постчемпионский сезон выросли?

– Да, увеличились. У нас выросло количество абонементов. В чемпионский сезон было продано 17 тысяч, на следующий год – 25 тысяч.

– Сколько "Спартак" заработал в этом сезоне?

– Не скажу, потому что бюджет еще не подготовлен. Итоговый бюджет будет позже.

– Насколько бюджет будет изменен по сравнению с прошлым сезоном?

– Не будет изменен. С чего вы взяли, что он должен измениться? Цели у нас все такие же – быть чемпионами и играть в ЛЧ.

– Квинси Промес говорит, что может уйти, если поступит предложение...

– Про трансферы не будем говорить.

– Правда ли, что сумма, которая будет выделена на селекцию "Спартака" летом, зависит от выхода в групповой турнир ЛЧ?

– Бюджет сформирован, просто возможность участия в групповом этапе ЛЧ позволит рассчитывать еще на 20 миллионов.

– Эти деньги пойдут на трансферы?

– Про трансферы мы сегодня не говорим. (Игорь НОВИКОВ)