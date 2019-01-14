Михаил Куприянов вошел в тренерский штаб "Уфы"

Тренерский штаб "Уфы" пополнил Михаил Куприянов, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он работал с ростовским СКА, который возглавлял с 2015 года.

Специалист уже присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе на Кипре. Ранее "Уфу" покинул бразильский тренер Уильям Артур де Оливейра.

Михаил Куприянов – чемпион России-2001 в составе "Спартака".

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