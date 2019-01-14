20:46 | Футбол — РПЛ

Михаил Куприянов вошел в тренерский штаб "Уфы"

Обсудить
0

Тренерский штаб "Уфы" пополнил Михаил Куприянов, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он работал с ростовским СКА, который возглавлял с 2015 года.

Специалист уже присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе на Кипре. Ранее "Уфу" покинул бразильский тренер Уильям Артур де Оливейра.

Михаил Куприянов – чемпион России-2001 в составе "Спартака".

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь

 

Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/component/k2/dobro-pozhalovat-mikhail-vladimirovich

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ