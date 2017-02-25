Место проведения матча "Урал" - "Амкар" будет определено 27 февраля

Место проведения матча 18-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Амкаром" будет определено 27 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента профессионального футбола РФС Сергея Куликова. Из-за плохого состояния газона стадиона в Екатеринбурге матч 1/4 финала Кубка России между "Уралом" и "Краснодаром", запланированный на 28 февраля, был перенесен в Краснодар.

Пресс-служба "Урала" в субботу выступила с заявлением, в котором сообщила о том, что клуб приложит все усилия для подготовки поля домашней арены к матчу с "Амкаром", запланированному на 5 марта.