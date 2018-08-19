19:54 | Футбол — РПЛ

Майкон поддержал Ари: "В России нет ВАР, чтобы принимать решения в пользу определенных команд"


Экс-нападающий "Локомотива" Майкон поддержал нападающего "Краснодара" Ари. Ранее форвард "быков" назвал "позором для российского футбола" судейство в матче 4-го тура РПЛ против "Спартака" (0:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.

На 90-й минуте встречи Ари упал в штрафной площади соперника после стыка с форвардом красно-белых Квинси Промесом, а затем был удален за удар головой в челюсть защитнику Самюэлю Жиго.

– В России нет ВАР? Если нет, то как раз поэтому: чтобы принимать решения в пользу определенных команд. Грустная реальность футбола, – написал Майкон в Инстаграме.

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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