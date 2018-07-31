Матчи первого тура РПЛ посетили 169 600 зрителей. Это новый рекорд

На матчах первого тура чемпионата России был побит рекорд посещаемости старта чемпионата – 169 600 зрителей. Это на 70 418 человек больше, чем в прошлом сезоне (на 71%).

Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году – 135 323 болельщика, в среднем – 16 915 за матч. В 1-м туре чемпионата-2018/19 средняя посещаемость одного матча составила 21 200 зрителей, сообщает Твиттер РПЛ.

Все о чемпионате России по футболу