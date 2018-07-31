Матчи первого тура РПЛ посетили 169 600 зрителей. Это новый рекорд

На матчах первого тура чемпионата России был побит рекорд посещаемости старта чемпионата – 169 600 зрителей. Это на 70 418 человек больше, чем в прошлом сезоне (на 71%).
Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году – 135 323 болельщика, в среднем – 16 915 за матч. В 1-м туре чемпионата-2018/19 средняя посещаемость одного матча составила 21 200 зрителей, сообщает Твиттер РПЛ.
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🔥 В 1-м туре #РПЛ сезона-2018/2019 был побит рекорд посещаемости старта чемпионата – 169 600 зрителей (21 200 в среднем)! Это на 70 418 человек больше, чем в прошлом сезоне (на 71%).– Российская Премьер-Лига (@rfpl) 31 июля 2018 г.
Предыдущий рекорд был установлен в 2010-м году: 135 323 болельщика (16 915 за матч). #РПЛ pic.twitter.com/qbk4afddWe