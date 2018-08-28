Матч "Ростов" – "Уфа" состоится в запланированное время, концерт Басты перенесен

Матч 8-го тура чемпионата России "Ростов" – "Уфа", запланированный на 23 сентября, состоится в указанный день. На этот же день был намечен концерт рэп-исполнителя Василия Вакуленко (псевдоним – Баста).

"Мы подтверждаем, что концерт переносится на 29 сентября. Остальная информация у организаторов", – говорится в сообщении пресс-службы арены, которое приводит rostovgazeta.ru.

Как отмечает издание, почти все билеты на выступление Басты были проданы. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев выражал обеспокоенность за сохранность газона во время концерта – мероприятие предполагает размещение зрителей на концерте не только на сидячих местах, но и танцевальной площадке.