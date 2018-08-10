Матч "Енисей" - ЦСКА в Тюмени пройдет при аншлаге

Все билеты на игру третьего тура Российской премьер-лиги между "Енисеем" и ЦСКА, которая состоится 11 августа в Тюмени на стадионе "Геолог", проданы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе красноярского клуба.

"Геолог" рассчитан на 13 тысяч человек, ЦСКА в Тюмени поддержат порядка 700 человек.

"Енисей" – ЦСКА: Российская премьер-лига, 3-й тур, 11 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 16.30 (мск)

Российская премьер-лига: турнирная таблица премьер-лиги,

календарь и результаты матчей, расписание по турам