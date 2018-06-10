Массимо Каррера: "У Головина есть что-то общее с Павлом Недведом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил мнение, что полузащитник ЦСКА Александр Головин манерой игры похож на бывшего футболиста "Ювентуса" Павла Недведа.

Недвед играл за туринский клуб с 2001 по 2009 годы.

- Головин является прототипом современного полузащитника. Он техничен и может сыграть на нескольких позициях. У него потенциал топ-футболиста, - цитирует Tuttusport Карреру. - Что касается сравнений, то сравнивать всегда сложно. Мне кажется, у него есть что-то общее с Павлом Недведом. Я не удивлен, что "Ювентус" интересуется им.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" планирует начать переговоры по трансферу 22-летнего полузащитника на следующей неделе.