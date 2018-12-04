Маркизио рассказал о разнице между российским и европейским футболом

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио заявил, что российский футбол отличается от европейского тем, что в нем особый акцент делается на физическую подготовку. 32-летний итальянец добавил, что привык к чемпионату России.

- В чемпионате России больше контактов между игроками, борьбы, меньше пространства и возможностей проявить свои индивидуальные качества, - приводит слова Маркизио официальный сайт "Зенита". - В Лиге Европы соперники предоставляют больше свободы, и тактически игра строится иначе. К таким различиям приходится привыкать, но в целом своим нынешним состоянием я доволен.

У каждой страны свой подход к игре, своя школа. Это зависит от многих факторов, и в частности от того, как с игроками работают тренеры. У русских игроков, как я понимаю, не всегда есть возможность перенимать зарубежный опыт, выступая за границей. Поэтому российский футбол отличается от того футбола, к которому я привык. Упор здесь сделан на физическую подготовку. Но всегда можно расти, становиться лучше и учиться друг у друга.

Маркизио провел 12 матчей за "Зенит" и забил два гола. Петербургский клуб занимает 1-е место в премьер-лиге, имея в активе 34 очка после 16 туров.

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