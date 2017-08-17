Марио Пашалич: "Я не могу получить разрешение на работу в Англии"

Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич , права на которого принадлежат "Челси", рассказал о том, что он не провел ни одного матча за лондонский клуб. По его словам, он не может получить разрешение на работу в Англии из-за малого количества за сборную Хорватии. Футболист перешел в стан "синих" в 2014 году, с тех пор он выступал в аренде за "Эльче", "Монако" и "Милан".

- Самая большая проблема заключается в том, что я не могу получить разрешение на работу в Англии, - цитирует Vecernji List Пашалича. - Пока я не проведу достаточного количества матчей за сборную, я не смогу играть там.