"Локомотив" разгромил "Динамо"

"Локомотив" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России разгромил "Динамо" (3:0). Голами у железнодорожников отметились Мануэл Фернандеш, Эдер и Алексей Миранчук.
В начале встречи при счете 0:0 травму получил полузащитник бело-голубых Самба Соу, вместо которого на поле вышел Александр Зотов.
Команда Юрия Семина, которая идет на втором месте, сократила отставание от лидирующего "Зенита" до одного очка.
Подопечные Юрия Калитвинцева не смогла уйти из зоны вылета и осталась на 15-й позиции в турнирной таблице.
Чемпионат России
Премьер-лига
12-й тур
"Локомотив" (Москва) - "Динамо" (Москва) - 3:0 (2:0)
Голы: Фернандеш, 24 (1:0). Эдер, 33 (2:0). Ал.Миранчук, 58 (3:0).
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев (Ротенберг, 82), Пейчинович, Кверквелия, Лысов (В.Денисов, 46), Тарасов (Баринов, 84), И.Денисов, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Фернандеш, Эдер.
"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Терехов, Темников (Ташаев, 65), Соу (Зотов, 15), Тьям, Луценко, Соснин, Бечирай (Обольский, 74).
Предупреждение: И.Денисов, 62.
Судьи: КАРАСЕВ, Калугин, Шаламберидзе (все Москва).
1 октября. Москва. Стадион "РЖД Арена".
Трансляция матча "Локомотив" - "Динамо"
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #ЛокоДинамо 1:0 24' Мануэл Фернандеш pic.twitter.com/PIgLBduiPw– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 октября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #ЛокоДинамо 2:0 33' Эдер pic.twitter.com/AV1TxNdCm2– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 октября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #ЛокоДинамо 3:0 58' Алексей Миранчук pic.twitter.com/LZ4dzGFQj3– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 октября 2017 г.
Дополнительная информация
- Юрий Семин
- Локомотив М (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Юрий Калитвинцев
- Александр Зотов (футбол)
- Алексей Миранчук
- Мануэл Фернандеш (футболист)
- Эдерзиту Антониу Маседу Лопиш
- Самба Соу
БэнД
Thomas_Boy_ Так-то вместо отчета о никому не нужном матче "Локомотива" с "Динамо" я бы лучше написал еще что-нибудь о самом популярном в мире клубе - о нашем "Спартаке".-----------------------------Дык пусть пишут отчёты-то. Я не говорю, что это не нужно печатать, я про возмущение. Ты, как обычно, суть не вкурил ))
19:06
ростовский свин
палыча не трогать однозначно... это как фергюссон для мю = для железнодорожной аудитории авторитет каких больше нет.Шпалыч та фигура которая всех обьединяет в локо - болел и игроков.. во первых чисто человечески - хороший мужик - отсюда хорошая атмосфера в раздевалке и на поле... во вторых футбол палыча вовсе не отдает нафталином - вполне современно - вот схему в три центдефа осваивают потихоньку... в третьих -уберите шпалыча и на трибунах людей станет в 4 раза меньше....
19:02
ростовский свин
выводы: динамо разобрано, на данный момент не уровень рфпл, тренера в отставку - состав усиливать срочно зимой - иначе - пердив..... По локо - команда на правильном ходу - не только по игре -но и по развитию клуба- геркус по всей видимости адекватный руководитель(не считая смуты вокруг семина) - видна работа с болельщиками и интерес к локо возраждается ... состав хорош - только у зенита лучше .. вернутся чорлука и ари и локо главный претендент на серебро.Золото отдаю зениту.в общем локомотиву сейчас нужно то - чего не было в прошлые годы - стратегия развития и стабильность - без всяких шараханий и локо по итогам сезона попадет в зону лч однозначно.
18:58
Thomas_Boy_
Так-то вместо отчета о никому не нужном матче "Локомотива" с "Динамо" я бы лучше написал еще что-нибудь о самом популярном в мире клубе - о нашем "Спартаке".
18:58
либеральный буддист
Вот интересно, этих двух португальцев скинули в ПДЛ, чтобы они не позорили липочемпионов в Европе? Ну первый "гол" понятно, там Шунин отрабатывает по классике,а динамовец рукой подыгрывает, а во втором локомотивец на глазах судьи нарушал правила, при этом изображая акробатические действия, почему вратарь не остановил игру? Потому что следующий португальский клоун курсировал во вратарской ожидая оплаченного его спонсорами "гола"? И та дворовая возня, которую игроки устроили перед вратарской, чтобы отдать мяч клоуну, которому Шунин показывает, куда бить и тот бьет так, чтобы от ноги вратаря мяч закатился в ворота, просто безобразие. Абсолютно ясно, что эти парни презирают и партнеров, и тренеров, и всех в ПДЛ ведут себя так, как будто они приехали к папуасам, которые обязаны их обслуживать. И почему Миранчук подбегая с мячом к воротам в полном одиночестве бьет именно в тот момент, когда подбегают защитники и вратарь в подкате вытягивает ногу, то ли для имитирования отбора, то ли для корректирования удара. И почему в следующем эпизоде Миранчук бьет именно во вратаря? Что он этим хочет сказать? Что он может пробить и без помощи соперника, но по каким-то причинам это не делает? Это кому такой посыл?
18:57
Русский
Блювайт, не огорчайся! В следующем сезоне будет много побед у Динамо! Правда, в ФНЛ, но какая разница то? Любимую команду везде поддерживать надо ведь...
18:56
blue-white!
Юрий, спасибо за возвращение в РФПЛ, но тут вы не тянете!
18:56
poxi38
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in
18:52
GalacticBoy
CSKA79 Мусора отскочили. Могло быть и 7-0 ))) 18:23 Идите конявые готовьтесь,скоро будет новый космос
18:52
blue-white!
Возьмите за щеку, злопыхатели. Мы не вылетим. Вот только Калитку уберут, и мы будем в 10-ке!
18:51
БэнД
За полчаса даже 20-и каментов не набралось. После дерби-то. А потом возмущаются, почему так много про самый популярный и единственный достойный клуб в России - Спартак так много пишут ))
18:51
гаттузо туп
П_о_в_а_р///Стыдно тебе КБ бро не знать,что в те редкие минуты,когда мы не болеем за"Спартак",мы не теряем даром время и болеем за"Локо"!!!
18:49
П_о_в_а_р
гаттузо туп П_о_в_а_р///Ты почему текстовую"Локо"проигнорил?Позор тебе!!! ---------------------------------- Мы болеем за Спартак. Всякие там лохомоты с мусорами спартаковцев не интересуют.
18:46
гаттузо туп
П_о_в_а_р///Ты почему текстовую"Локо"проигнорил?Позор тебе!!!
18:41
гаттузо туп
Чердак вааще умом тронулся.)))Щас сказал:"Надеемся,что Калитвинцев продолжит свои работу и будет и дальше продолжать вытаскивать свою команду."(с)))).
18:37
merniloskut
Так какая наиглавнейшая задача у Динамы на этот сезон, кто помнит их декларацию?)))
18:37
Русский
Собственно, Дно там, где и должно быть))) Даёшь команду-лифт! Сезон болелы динамиков довольные (в ФНЛ), сезон грустные (в РФПЛ). Да будет так. Аминь...
18:36
Русский
Калитвинцеву срочно штудировать пьесу Горького "На дне"!
18:34
maslo
Калитвинцев на выход. Добро пожаловать Рашид Рахимов
18:30
Jean4
Динамо претендент на вылет. Без Панченко в атаке все печально.
18:30
trv71
6 игр подряд без забитых голов. Новый антирекорд?
18:29
Thomas_Boy_
На багаже Ольги Юрьевны! Спасибо этой Святой Женщине!
18:28
Sher-Khan
Жаль Динамо. Кто им сказал, что с Локомотивом нужно играть в открытый футбол. Локо с победой!!!
18:26
П_о_в_а_р
Ну и где этот Дилетант? Опять спрятался? бугага
18:25
redgy
Брависсимо! Даже хорошо что впереди у локо топы плюс уфа на выезде.. все попроще домашних амкаров и тосно
18:24
rewisor
В одну КАЛИТВку
18:24
CSKA79
Мусора отскочили. Могло быть и 7-0 )))
18:23
NF
Из напутствия Семина перед матчем: "...Насчет тактики все. А теперь самое главное. Фернандеш, на связи? Представьте, что это - "Злин"...
18:23
Slim Taller
С такой игрой Динамо и в ФНЛ будет достойно выглядеть и не затеряется.
18:23