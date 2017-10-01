"Локомотив" разгромил "Динамо"

Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Динамо" - 3:0. 24-я минута. МАНУЭЛ ФЕРНАНДЕШ открыл счет в матче. Фото Алексей ИВАНОВ

"Локомотив" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России разгромил "Динамо" (3:0). Голами у железнодорожников отметились Мануэл Фернандеш, Эдер и Алексей Миранчук.

В начале встречи при счете 0:0 травму получил полузащитник бело-голубых Самба Соу, вместо которого на поле вышел Александр Зотов.

Команда Юрия Семина, которая идет на втором месте, сократила отставание от лидирующего "Зенита" до одного очка.

Подопечные Юрия Калитвинцева не смогла уйти из зоны вылета и осталась на 15-й позиции в турнирной таблице.

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12-й тур

"Локомотив" (Москва) - "Динамо" (Москва) - 3:0 (2:0)

Голы: Фернандеш, 24 (1:0). Эдер, 33 (2:0). Ал.Миранчук, 58 (3:0).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев (Ротенберг, 82), Пейчинович, Кверквелия, Лысов (В.Денисов, 46), Тарасов (Баринов, 84), И.Денисов, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Фернандеш, Эдер.

"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Терехов, Темников (Ташаев, 65), Соу (Зотов, 15), Тьям, Луценко, Соснин, Бечирай (Обольский, 74).

Предупреждение: И.Денисов, 62.

Судьи: КАРАСЕВ, Калугин, Шаламберидзе (все Москва).

1 октября. Москва. Стадион "РЖД Арена".

Трансляция матча "Локомотив" - "Динамо"