Левников включен в исполком РФС

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников был включен в состав исполкома организации решением делегатов конференции cоюза в Москве.
– С 2002 года я вхожу в руководящие органы судейства в нашей стране, – заявил Левников на конференции. – Уверен, что главное направление работы комитета – помощь региональным судейским структурам. Хочется, чтобы программа "Таланты и наставники" давала еще большие плоды. (Евгений БЕЛОУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)
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