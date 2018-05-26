Левников включен в исполком РФС

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников был включен в состав исполкома организации решением делегатов конференции cоюза в Москве.

– С 2002 года я вхожу в руководящие органы судейства в нашей стране, – заявил Левников на конференции. – Уверен, что главное направление работы комитета – помощь региональным судейским структурам. Хочется, чтобы программа "Таланты и наставники" давала еще большие плоды. (Евгений БЕЛОУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

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