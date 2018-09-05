Леонид Федун: "Ищем защитника, но это будет не Таски"

Владелец "Спартака" Леонид Федун не исключил подписание свободного агента на позицию защитника после травмы Самюэля Жиго. Вместе с тем, он заявил, что это будет не бывший игрок красно-белых Сердар Таски.

24-летний француз из-за полного разрыва крестообразной связки колена, полученной в матче 6-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0), выбыл на длительны срок. Без него в обойме красно-белых остаются два основных центральных защитника – Сальваторе Боккетти и Георгий Джикия. Илья Кутепов, а свою очередь, 31 августа перенес операцию по устранению паховой грыжи, на восстановление у него уйдет около 2 месяцев.

– Если мы найдем вариант, который усиливает, это будет покупка свободного агента, – сказал Федун. – Гапонов – Мамин сейчас лучшая связка в ФНЛ, но они на данный момент не достаточно хороши для премьер-лиги. Есть опции, но мы действительно не исключаем приобретение, если найдем, конечно. Мы занимаемся поиском. Таски мы хорошо знаем, поэтому его в "Спартаке" не будет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Александр РОГУЛЕВ)

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что защиту "Спартака" может укрепить либо экс-игроком "Дженоа" и "Насионаля" Диего Полентой, либо бывшим капитаном "Челси" Джоном Терри.