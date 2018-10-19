Ковер у раздевалки. Ковер в конференц-зале. Ковер на стадионе. "Локомотив" основательно подготовился к "Ростову"

"Локомотив" в официальном Твиттере пошутил над "Ростовом" в преддверии матча 11-го тура РПЛ. Железнодорожники выложили фото гостевой раздевалки клубного стадиона с постеленным у нее ковриком, а также добавили изображение ковра на снимки конференц-зала и трибуны.

"Основательно подготовились к приезду "Ростова". Добро пожаловать!" - говорится в сообщении "Локо".

В этом сезоне один из болельщиков принес домашний ковер на матч "Ростов" - "Енисей" (4:0). Ковер тут же получил популярность, был передан на клубную базу дончан, кроме того, был даже выпущен шуточный комплект формы "Ростова" в расцветке ковра.

Матч "Локомотив" - "Ростов" состоится сегодня, 19 октября, начало - в 20.30 по московскому времени.

"Локомотив" - "Ростов", чемпионат России, 11-й тур, 19 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.30 (время московское)