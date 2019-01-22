Кокорин объяснил происхождение письма "народ - стадо баранов"

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в разговоре с корреспондентом "СЭ" опровергла, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин, отбывающий сейчас срок в СИЗО, назвал россиян баранами. Документ с этими словами опубликовали накануне "Невские новости".

– Кокорин как-то объяснил свои слова про "народ – стадо баранов"?

– Он сказал, что это письмо отправлял болельщику в первые дни пребывания в СИЗО и эти слова к россиянам никакого отношения не имели. Они вырваны из контекста. Об этом он тоже узнал из прессы. Он абсолютно все отрицает. Именно так он это объяснил.

– Таким образом, народ теперь снова против него.

– Потому что в средствах массовой информации часто очень некорректно печатают вещи, и, к сожалению, получается, так как получилось. (Арман Мкртчян)

Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.