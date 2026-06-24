Сестра Роналду: «Я вижу старика на костылях, который тащит на спине много дынь»

Сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду Лилиана Катя Авейру отреагировала на первый гол брата на чемпионате мира-2026.

«Подождите, я скажу вам кое-что. Я тут вижу старика на костылях, который тащит на спине много дынь», — написала Авейру после первого гола 41-летнего португальца в матче против Узбекистана (5:0).

После первого матча Португалии на ЧМ-2026 против ДР Конго (0:0) она раскритиковала партнеров Роналду по команде.

Португалия набрала 4 очка и возглавила группу K. В заключительном туре группового турнира ЧМ-2026 португальцы сыграют против Колумбии 28 июня.