Колумбия победила ДР Конго, Кордоба сыграл 38 минут

Сборная Колумбии выиграла у ДР Конго в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 1:0. Игра прошла на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика).

Единственный гол забил защитник Даниель Муньос с передачи Хуана Кинтеро на 76-й минуте.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба появился на поле на 58-й минуте встречи, заменив Луиса Суареса.

Колумбия набрала 6 очков и лидирует в группе К. Колумбийцы гарантировали выход в плей-офф. ДР Конго идет на 3-м месте — 1 очко.

В третьем туре колумбийцы сыграют против Португалии, а ДР Конго — против Узбекистана. Обе игры пройдут 28 июня.