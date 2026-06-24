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Сегодня, 06:58

Колумбия победила ДР Конго, Кордоба сыграл 38 минут

Евгений Козинов
Корреспондент
Шарль Пикель и Джон Ариас.
Фото Reuters

Сборная Колумбии выиграла у ДР Конго в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 1:0. Игра прошла на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика).

Единственный гол забил защитник Даниель Муньос с передачи Хуана Кинтеро на 76-й минуте.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба появился на поле на 58-й минуте встречи, заменив Луиса Суареса.

Колумбия набрала 6 очков и лидирует в группе К. Колумбийцы гарантировали выход в плей-офф. ДР Конго идет на 3-м месте — 1 очко.

В третьем туре колумбийцы сыграют против Португалии, а ДР Конго — против Узбекистана. Обе игры пройдут 28 июня.

Чемпионат мира. Группа K.
24 июня, 05:00. Estadio Akron (Сапопан)
Колумбия
1:0
ДР Конго
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