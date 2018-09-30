22:02 | Футбол — РПЛ

Каррера после поражение от "Ростова" фотографировался с болельщиками. Видео

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера остался после отъезда команды и фотографировался с болельщиками. Его команда уступила "Ростову" (0:1).

Единственный мяч в этой игре забил Александр Зуев.

 

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Спартак - Ростов

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
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