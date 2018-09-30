Каррера после поражение от "Ростова" фотографировался с болельщиками. Видео

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера остался после отъезда команды и фотографировался с болельщиками. Его команда уступила "Ростову" (0:1).
Единственный мяч в этой игре забил Александр Зуев.
Каррера остался после отъезда "Спартака" и фотографировался с болельщиками #СпартакРостов pic.twitter.com/61V4VjJIgN– СЭ Спартак (@spartak_se) 30 сентября 2018 г.
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