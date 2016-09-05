Каррера определится с помощниками после матча с "Локомотивом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера определится с кандидатами в тренерский штаб команды после матча 6-го тура РФПЛ с "Локомотивом". Помимо 52-летнего итальянца в тренерский штаб красно-белых входят Роман Пилипчук, Джанлука Риоми (тренер вратарей), Хавьер Нойа Сальсес (тренер по физической подготовке). Об этом сообщает ТАСС.

Каррера был назначен главным тренером "Спартака" в августе после отставки Дмитрия Аленичева. Московская команда после 5 туров идет на первом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков.