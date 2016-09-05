12:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Каррера определится с помощниками после матча с "Локомотивом"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера определится с кандидатами в тренерский штаб команды после матча 6-го тура РФПЛ с "Локомотивом". Помимо 52-летнего итальянца в тренерский штаб красно-белых входят Роман Пилипчук, Джанлука Риоми (тренер вратарей), Хавьер Нойа Сальсес (тренер по физической подготовке). Об этом сообщает ТАСС. 

Каррера был назначен главным тренером "Спартака" в августе после отставки Дмитрия Аленичева. Московская команда после 5 туров идет на первом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3594086

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Cantona~~

Почему то нет тревоги что помощниками станут корешки без опыта работы поющие с трубачами.

13:52

fioru

А чего тут Бердыева не привязали?

13:38

AlexKap7

Сергей Вадимович Горлукович научит трудолюбию и самоотдаче, а Юрий Васильевич Гаврилов не отдавать куда попало.

13:16

Habar

Помощников надо брать, желательно одного из России

13:16

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