Каррера определится с помощниками после матча с "Локомотивом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера определится с кандидатами в тренерский штаб команды после матча 6-го тура РФПЛ с "Локомотивом". Помимо 52-летнего итальянца в тренерский штаб красно-белых входят Роман Пилипчук, Джанлука Риоми (тренер вратарей), Хавьер Нойа Сальсес (тренер по физической подготовке). Об этом сообщает ТАСС.
Каррера был назначен главным тренером "Спартака" в августе после отставки Дмитрия Аленичева. Московская команда после 5 туров идет на первом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков.
Cantona~~
Почему то нет тревоги что помощниками станут корешки без опыта работы поющие с трубачами.
13:52
fioru
А чего тут Бердыева не привязали?
13:38
AlexKap7
Сергей Вадимович Горлукович научит трудолюбию и самоотдаче, а Юрий Васильевич Гаврилов не отдавать куда попало.
13:16
Habar
Помощников надо брать, желательно одного из России
13:16