Каррера назвал самый важный матч в своей жизни

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что считает самой важной игрой в своей жизни финальный матч Лиги чемпионов-1996. Тогда туринский клуб обыграл "Аякс" (1:1, пенальти - 4:2).

- Думаю, мне повезло, - сказал Каррера в интервью youtube-каналу DerbyTV. - Потому что я занимаюсь тем, что люблю. Я играю в футбол. Мне повезло, потому что я играл в большой команде. Я выигрывал. Самый важный матч в моей жизни? Возможно, когда "Ювентус" выиграл в финале Лиги чемпионов в 1996 году. И не играл, но моя команда выиграла в Лиге чемпионов.

Напомним. Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых 22 октября 2018 года после поражения от тульского "Арсенала" в матче 11-го тура премьер-лиги (2:3).

Под руководством Карреры "Спартак" стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также выиграл Суперкубок-2017.

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