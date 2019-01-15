Источник: "Рубин" временно лишится "Казань Арены" из-за чемпионата мира по рабочим профессиям

"Рубин" около четырех месяцев не сможет играть на "Казань Арене", утверждает "Бизнес online". Ориентировочно с июня по октябрь казанцы вынуждены будут принимать соперников на другом стадионе (скорее всего – на "Центральном"). В это время "Казань Арена" будет занята подготовкой и проведением чемпионата мира по рабочим профессиям World Skills. Он пройдет в Казани с 21 по 27 августа.

Ожидается, что уже с 1 июня "Казань Арену" начнут готовить к церемонии открытия WorldSkills. Пострадает и газон арены из-за сложной конструкции, которую хотят возвести организаторы. На восстановление газона может потребоваться от 40 до 100 миллионов рублей.

В 2015 году "Казань Арена" была занята под чемпионат мира по водным видам спорта. Стадион бы построен в 2013 году, на нем, в частности, состоялись матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

После 17 туров "Рубин" занимает шестое место в таблице чемпионата России.