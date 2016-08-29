Илья Кутепов: "После удаления "Спартак" играл на удержание счета"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов после победы над "Анжи" (2:0) в матче 5-го тура РФПЛ отметил, что после красной карточки москвичи играли на удержание счета. Кутепов выразил уверенность, что после перерыва "Спартак" продолжит играть в том же духе.

- Очень тяжелый матч как для нас, так и для "Анжи", - цитирует ТАСС Кутепова. - Но мы сумели реализовать свои моменты и при этом не пропустили. После удаления Ещенко Роман Зобнин опустился ниже. У нас после красной карточки не было уже выбора, играли на удержание счета. Потом выдался момент и Промес его реализовал. Уверен, что после перерыва в чемпионате "Спартак" продолжит играть в том же духе.

