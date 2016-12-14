Илья Геркус: "Самедов? Ждем предложений, которые адекватны стоимости футболиста"

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что готов рассмотреть варианты с продажей полузащитника Александра Самедова, однако отметил, что в клуб не поступали предложения по его приобретению. Ранее сообщалось, что 32-летний россиянин может продолжить карьеру в "Спартаке".
– Видимо, у игрока есть большое желание что-то изменить в своей жизни, – цитирует сайт "Локомотива" Геркуса. – Но при этом мы не ощущаем пылкого желания претендентов видеть его в своем составе. Ситуация порой стремительно меняется, но на данный момент ситуация замерла. Мы ждем предложений, которые будут адекватны стоимости футболиста, и готовы вести переговоры. Что если предложений не поступит?..
Отмечу, что контракт Самедова с "Локомотивом" действует еще полтора года. И футболисту его, конечно, надо бы отрабатывать. Потому что со своей стороны клуб все обязательства перед Александром выполняет. Более того, футболист имеет постоянную игровую практику, почти всегда выходит в стартовом составе и является вице-капитаном команды. И мы вправе рассчитывать на профессиональное поведение футболиста.
Очень плохой мальчик
Походу Спартак решил взять футболиста покруче Самедова
13:03
alex-ls
История Деньгисова Локо ничему не научила. ну ничего щас бюджет урежут и будут и после трансфера платить половину зп ему
13:00
defender_8
РЖД начинает играть мускулами. Поверили "гроссмейстеру" Сёмину и будут выдёргивать по волоску из головы хорошего футболиста. Геркус не понимает, что его судьба в руках Самедова и других хороших игроков. Почетное десятое место в таблице не есть гарантия его безоблачного пребывания в клубе. Нельзя бесконечно делать счастливое лицо при плохой игре. Вероятно вы заломили цену за Самедова и радостно потираете ручки от возникшей паузы. Уверяю вас, не вы, не футбол от этих манипуляций не выиграют и в первую очередь проиграете вы, а Сёмин следом за вами. До марта месяца есть время, почитайте историю трансферов, правила их проведения. Там много чего поучительного. А что с Миранчуком? Другой, но похожий случай? Два ведущих игрока хотят уйти. Как это могло случиться, когда президент вы, а тренер - суперлегенда? Что-то не ладно в вашем царстве.
12:40