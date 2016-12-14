Илья Геркус: "Самедов? Ждем предложений, которые адекватны стоимости футболиста"

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что готов рассмотреть варианты с продажей полузащитника Александра Самедова, однако отметил, что в клуб не поступали предложения по его приобретению. Ранее сообщалось, что 32-летний россиянин может продолжить карьеру в "Спартаке".

– Видимо, у игрока есть большое желание что-то изменить в своей жизни, – цитирует сайт "Локомотива" Геркуса. – Но при этом мы не ощущаем пылкого желания претендентов видеть его в своем составе. Ситуация порой стремительно меняется, но на данный момент ситуация замерла. Мы ждем предложений, которые будут адекватны стоимости футболиста, и готовы вести переговоры. Что если предложений не поступит?..

Отмечу, что контракт Самедова с "Локомотивом" действует еще полтора года. И футболисту его, конечно, надо бы отрабатывать. Потому что со своей стороны клуб все обязательства перед Александром выполняет. Более того, футболист имеет постоянную игровую практику, почти всегда выходит в стартовом составе и является вице-капитаном команды. И мы вправе рассчитывать на профессиональное поведение футболиста.