Ильсур Метшин: "Разговоров о прекращении работы с Хави Грасией в руководстве "Рубина" нет"

Президент "Рубина" Ильсур Метшин подчеркнул, что результаты команды не соответствуют вложенным в нее усилиям и средствам. Тем не менее Метшин отметил, что руководство "Рубина" даже не обсуждает тему возможного прекращения сотрудничества с главным тренером Хави Грасией.

– Мы большую работу провели по формированию нового клуба: приглашен новый тренерский штаб (во главе с Хави Грасией), (проведена) большая трансферная кампания летом 2016 года, – цитирует "Р-Спорт" Метшина. – И результат просто не соответствует вложенным усилиям и средствам. Но мы по-прежнему верим в команду. В частности, в то, что мы до конца сезона поправим наше турнирное положение. Но главная задача – построение новой команды, новой философии во главе с испанским тренером – по-прежнему остается.

Грасия сильно переживает, и мы хотим лучшего. Но мы продолжаем с ним работать, у нас нет сомнений, что мы закончим сезон с этим тренером. А так у нас подписан контракт на четыре года, и сам проект, о чем говорили ранее, у нас именно на четыре года. Мы дали полный карт-бланш (тренеру). В руководстве клуба таких разговоров (о прекращении сотрудничества) вообще не ходит.

Да, мы не отошли от поражения в полуфинале Кубка, но сейчас продолжается чемпионат России. Надо находить свою картинку. Радует, что прибавляют молодые.