Хомич ушел из "Амкара"

"Амкар" на официальном сайте объявил, что вратарь Дмитрий Хомич поинул команду по окончании срока действия договора. Голкипер выступал за пермяков с 2015 по 2018 год.

"Клуб благодарит Дмитрия за профессиональное и ответственное отношение к делу, создание рабочей и дружелюбной атмосферы внутри вратарской бригады. Желаем яркого продолжения карьеры!", - говорится в сообщении "Амкара".

В сезоне 2017/18 Хомич провел в составе "Амкара" два матча. В 1/16 финала Кубка России он сыграл "на ноль" во встрече против "Факела" (4:0). В чемпионате России он вышел на поле в игре с тульским "Арсеналом" (0:2).