Григорий Иванов: "О лицензии УЕФА "Урал" пока не думает. Нужно сначала занять шестое место"

Президент "Урала" Григорий Иванов пока не готов сказать, будет ли его клуб подавать заявку на прохождение лицензирования для участия в Лиге Европы.

– Я сейчас не готов говорить на эту тему. У нас впереди еще два тура. Займем шестое место – тогда посмотрим, – отметил Иванов. – Нужно же еще понимать, получит ли лицензию победитель Кубка России. Так что мы на лицензии не зацикливаемся. Думаем о предстоящих играх. Есть ли предложения по Бикфалви и Ильину? К нам в клуб никто не обращался. (Виталий АЙРАПЕТОВ)