Президент "Урала" Григорий Иванов пока не готов сказать, будет ли его клуб подавать заявку на прохождение лицензирования для участия в Лиге Европы.
– Я сейчас не готов говорить на эту тему. У нас впереди еще два тура. Займем шестое место – тогда посмотрим, – отметил Иванов. – Нужно же еще понимать, получит ли лицензию победитель Кубка России. Так что мы на лицензии не зацикливаемся. Думаем о предстоящих играх. Есть ли предложения по Бикфалви и Ильину? К нам в клуб никто не обращался. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
awko26
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16:36
kulakovkolya
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://linkto.eu/mblog
16:15
grroznyi85
Есть такая пословица - Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Но господин Иванов виимо о ней не знает.
15:57