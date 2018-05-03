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Григорий Иванов: "О лицензии УЕФА "Урал" пока не думает. Нужно сначала занять шестое место"

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Президент "Урала"  Григорий Иванов пока не готов сказать, будет ли его клуб подавать заявку на прохождение лицензирования для участия в Лиге Европы.

– Я сейчас не готов говорить на эту тему. У нас впереди еще два тура. Займем шестое место – тогда посмотрим, – отметил Иванов. – Нужно же еще понимать, получит ли лицензию победитель Кубка России. Так что мы на лицензии не зацикливаемся. Думаем о предстоящих играх. Есть ли предложения по Бикфалви и Ильину? К нам в клуб никто не обращался. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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awko26

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16:36

kulakovkolya

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16:15

grroznyi85

Есть такая пословица - Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Но господин Иванов виимо о ней не знает.

15:57

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