Гильерме считает тер Штегена идеалом среди современных вратарей

Вратарь "Локомотива" и сборной России Гильерме в интервью пресс-службе клуба назвал голкипера "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена идеалом. Он также считает, что новое поколение намного перспективнее его.

– Поменялся ли уровень вратарей за эти 11 лет в целом? Например, у молодых ребят?

– Новое поколение намного перспективнее моего. Взять хотя бы ребят из "Казанки". С нами тренировался Виталий Сычев – высокий парень, очень перспективный. С ним работает хороший тренер – Алексей Поляков. Если Виталий продолжит в том же духе, все получится.

– Какие три совета можешь дать молодым ребятам из нашей Академии?

– Слушайте тренера, работайте на максимуме и верьте в себя. Если ты молодой, работать нужно очень много. Также вратарь всегда должен быть готов использовать свой шанс.

– Кого из современных вратарей можешь назвать идеалом?

– Тер Штеген. Он хорошо играет ногами, быстрый, надежный. Полностью сбалансированный голкипер.

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