"Ганновер" выкупит Жонатаса у "Рубина" за 8 миллионов евро

Нападающий "Рубина" Жонатас станет игроком "Ганновера". Согласно Bild, за бразильца клуб чемпионата Германии выплатит 8 миллионов евро.

Сегодня главный тренер казанцев Курбан Бердыев подтвердил, что завтра форвард пройдет медобследование для другой команды. Специалист также подчеркнул, что из-за финансового положения "Рубин" в летнее трансферное окно покинут "еще много футболистов".

В текущем сезоне 28-летний Жонатас провел в премьер-лиге пять матчей, забил четыре гола и был удален за две желтые карточки в игре 5-го тура против "Локомотива" (1:1).