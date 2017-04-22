Гаджи Гаджиев: "Удовлетворен и результатом, и качеством игры"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после ничьей в матче 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" (3:3) остался доволен результатом и игрой команды. По словам наставника, команда проявила волевой характер.

– Для зрителей игра была, наверное, очень интересной. Но тренеры находят в интриге игровые проблемы своей команды, за которые впоследствии футболистам на разборе достается, – отметил Гаджиев. – Важно, чтобы играли изо всех сил. Сегодня обе команды так и делали. Это главное. А ошибки неизбежны. В целом я удовлетворен и результатом, и качеством игры, исключая отдельные ошибки.

– За счет чего в концовке вашей команде удалось создать давление на ворота соперника?

– Давление всегда удается, если есть высокий волевой потенциал и хорошая физическая готовность. В противном случае ничего не удастся. Как говорится, воля волей, если сил невпроворот. Волевой потенциал у нашей команды профессиональный, ребята с характером подобраны. Но это традиция "Амкара", которую хотим сохранить. Команда этим важным качеством и отличалась, когда пришла в премьер-лигу. (Александр ПРОСВЕТОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Локомотив" - "Амкар"