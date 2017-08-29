Гаджи Гаджиев: "Ошибка судьи в матче ЦСКА – "Ахмат"? Нужны видеоповторы"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в интервью "СЭ" выразил уверенность в том, что в чемпионате России необходимо ввести видеоповторы. По словам специалиста, это мнение появилось у него задолго до матча 8-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Ахмат" (0:1).

– После матча ЦСКА – "Ахмат" вы укрепились в мысли, что нам необходимы видеоповторы? – вопрос Гаджиеву.

– Мысли укреплять мне нечем. А то, что видеоповторы нам нужны, я считаю уже лет 20. Зачем придумывать какие-то оправдания? Все равно мы к этому придем! Клубы тратят сумасшедшие деньги, а из-за неверного решения судьи все это почему-то перечеркивается. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Гаджи Гаджиева