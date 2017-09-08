Гаджи Гаджиев: "Амкар" не рассчитывал играть против ЦСКА 8-го числа"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в преддверии 9-го тура чемпионата России против ЦСКА выразил радость в связи с возвращением защитника Дмитрий Белорукова. Специалист также добавил, что пермякам поздно пришла информация о смене даты встречи.

– Возвращение Евсеева в тренерский штаб пойдет нам на пользу, точно также как и возвращение Белорукова, - сказал в эфире телеканала "Наш Футбол" Гаджиев. - Он лидер команды, как на поле, так и в раздевалке. Дали отдых Сивакову и Балановичу, потому что они играли две игры за сборную. Эззатоллахи? Он игрок с большим потенциалом. Правда, пока у него не все получается. Будем стараться ему помочь.

Что касается негативных моментов, то мы все-таки планировали игру 10-го числа. Мы понимали, что ЦСКА не может играть 10-го, но не только мы должны были это учитывать.

Напомним, что встреча ЦСКА с "Амкаром" начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.