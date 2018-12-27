Федерация футбола Пермского края: "Дюков будет достойным президентом РФС"

Как стало известно "СЭ", Федерация футбола Пермского края приняла решение о выдвижении председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

Напомним, что для выдвижения кандидата в ходе предвыборной кампании необходимы голоса пяти футбольных организаций – членов РФС. Дюкова уже поддержали Федерация Татарстана и Мордовии, а также Томская Федерация.

- Совершенно верно, мы выступили в поддержку Дюкова. Он человек близкий к футболу, очень хороший хозяйственник, доказал своей работой и в "Зените", и в РФС. Считаем, что он будет достойным президентом на смену покинувшего эту должность Виталию Леонтьевичу Мутко, - сообщили "СЭ" в Федерации футбола Пермского края.

Дюков является председателем правления и генеральным директором ПАО "Газпром нефть". Кроме того, он возглавляет в РФС комитет программ развития футбола.

В декабре пост президент РФС оставил Виталий Мутко. И.о. главы организации на данный момент является Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля. (Игорь Новиков)