17:44 | Футбол — РПЛ

Фанаты ЦСКА выразили недовольство выбором формы на матч с "Динамо"

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Фанаты ЦСКА в конце первого тайма матча 13-го тура чемпионата России против "Динамо" выразили недовольство выбором формы на игру.

Болельщики скандируют: "Мы должны играть в красно-синем". Армейцы во встрече в Химках выступают в оранжевой экипировке, а их соперники - в бело-голубой.

К 50-й минуте счет не открыт - 0:0. (Андрей Михайлов)

Динамо - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 13-й тур
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