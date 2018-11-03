Фанаты ЦСКА выразили недовольство выбором формы на матч с "Динамо"

Фанаты ЦСКА в конце первого тайма матча 13-го тура чемпионата России против "Динамо" выразили недовольство выбором формы на игру.

Болельщики скандируют: "Мы должны играть в красно-синем". Армейцы во встрече в Химках выступают в оранжевой экипировке, а их соперники - в бело-голубой.

К 50-й минуте счет не открыт - 0:0. (Андрей Михайлов)