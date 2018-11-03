Фанаты ЦСКА выразили недовольство выбором формы на матч с "Динамо"

Фанаты ЦСКА в конце первого тайма матча 13-го тура чемпионата России против "Динамо" выразили недовольство выбором формы на игру.
Болельщики скандируют: "Мы должны играть в красно-синем". Армейцы во встрече в Химках выступают в оранжевой экипировке, а их соперники - в бело-голубой.
К 50-й минуте счет не открыт - 0:0. (Андрей Михайлов)
"Мы должны играть в красно-синем", - заряжают фанаты ЦСКА. А команда на поле в мандариновом...#ДинамоЦСКА #АренаХимки pic.twitter.com/njyPMmYP1e– Andrew Mikhaylov (@AJ_Mikhaylov) 3 ноября 2018 г.
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