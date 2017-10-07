Евгений Муравьев: "Для дальнейшего успешного выступления "Динамо" в РФПЛ эти кадровые решения необходимы"

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев отметил, что решение об уходе Юрия Калитвинцева​ с поста наставника команды было обоюдным. По словам руководителя, это необходимое решение для дальнейшего выступления в премьер-лиге.

– У нас состоялась рабочая встреча с Юрием Калитвинцевым, на которой мы, обсудив ситуацию, пришли к обоюдному решению, что для дальнейшего успешного выступления "Динамо" в РФПЛ необходимы те кадровые решения, которые сегодня озвучены клубом, – цитирует Муравьева официальный сайт "Динамо".