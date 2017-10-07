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12:49 | Футбол — РФПЛ

Евгений Муравьев: "Для дальнейшего успешного выступления "Динамо" в РФПЛ эти кадровые решения необходимы"

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Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев отметил, что решение об уходе Юрия Калитвинцева​ с поста наставника команды было обоюдным. По словам руководителя, это необходимое решение для дальнейшего выступления в премьер-лиге.

– У нас состоялась рабочая встреча с Юрием Калитвинцевым, на которой мы, обсудив ситуацию, пришли к обоюдному решению, что для дальнейшего успешного выступления "Динамо" в РФПЛ необходимы те кадровые решения, которые сегодня озвучены клубом, – цитирует Муравьева официальный сайт "Динамо".

 

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=13079

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Edmundo.Baldivieso

Это Калитвинцев и Литовченко не забивали, а Березовский пропускал. Правильно!

13:04