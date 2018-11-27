Евгений Гинер: "Доволен тем, как сегодня играет ЦСКА"

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что доволен тем, как играет его команда. Он также добавил, что собрал в клубе сильный коллектив.

– Знаете, бабушка меня учила, что нельзя себя в чем-то корить, – сказал Гинер в интервью Владимиру Стогниенко для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Жизнь прожить дважды невозможно, чтобы понять, было бы лучше или хуже. Если где-то мы заходим в тупик, то стараемся выйти из него, понять, что сделали неправильно. У всех есть огрехи. Только бог знает и делает все правильно. То, что меня считают лучшим менеджером, это тоже лукавство. Моя заслуга только в одном: я собрал сильный коллектив, который здесь работает и все делает. Я только несу за него ответственность. Придумывать, что можно было тренера Жорже не взять или Зико не пригласить. Да бог его знает, может, было бы хуже. Все, что ни делается, нужно считать, что к лучшему. Не нужно думать, что неправильно, а если где-то ошибаемся – менять.

2018 годом я доволен. Правда, с определенного времени, как мы наконец-то перешли и сделали правильно другую систему ("осень-весна"), я рассматриваю в году половину сезона предыдущего и половину нового. Меня радует, как сегодня играет ЦСКА. Команда действительно играет и доставляет удовольствие болельщикам. Не всегда получаем результат, но молодость на то и есть молодость. Мы строим новую команду, я этим доволен. Был уверен, что нужно потерпеть. И болельщики точно так же считают, что по щучьему велению – это только в сказках. Делаем новую команду. И то, что в прошлом сезоне ребята, которые были, собрались и заняли второе место, думаю, не уронили честь ЦСКА. И это тоже важно.

ЦСКА занимает 3-е место в премьер-лиге, имея в активе 26 очков после 14 туров.

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