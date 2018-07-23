Евгений Гинер - болельщикам: "Это не мой клуб, а ваш"

Президент ЦСКА Евгений Гинер на встрече с болельщиками обратился к поклонникам команды с теплыми словами и поблагодарил их за хорошее поведение.

- Вы у нас самые лучшие болельщики, - сказал Гинер. - Это не мой клуб, а ваш. Вы отдаете ваши сердца на матчах, спасибо вам за это. Спасибо за поведение, которое показали на нашем домашнем стадионе. Все, что обещали, выполнили, за что я вам благодарен. Надеюсь, продолжим нашу серию. В последние 15-17 лет всем все доказали, теперь надо это поддерживать. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

В минувшем сезоне ЦСКА занял второе место в чемпионате России.

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