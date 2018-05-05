13:06 | Футбол — РФПЛ

Еськов лучше Чакыра и Скомины. Пенальти в ворота "Краснодара" назначен верно

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На 90+2-й минуте матча 29-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск""Краснодар" (0:1) правильно поступил арбитр Алексей Еськов, назначивший пенальти в ворота гостей. В том эпизоде полузащитник "быков" Газинский в своей штрафной площади рукой остановил мяч, посланный Кабутовым.

В отличие от коллег Джюнейта Чакыра и Дамира Скомины, допускавших серьезные ошибки в играх Лиги чемпионов, Еськов (возможно, с помощью второго ассистента Николая Еремина) заметил, что левая рука Газинского находилась в неестественном положении – была отставлена в сторону. В такой ситуации судья был обязан наказать "Краснодар" 11-метровым ударом, что рефери и сделал. (Александр БОБРОВ)

СКА-Хабаровск - Краснодар

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Неестественное , естественное - какой большой выбор для судей . Надо было - вот и поставил , что то в прошлых играх слепой был , а тут прозрел . Поставил бы он Спартаку Зениту или Локомотиву в добавленное время ...

13:22

merniloskut

Судья искал повод и наконец притянул его за атавизм!

13:22

Коуч07

Судья молодец, а Канунников и Крицюк видимо договорились.

13:13

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