Еськов лучше Чакыра и Скомины. Пенальти в ворота "Краснодара" назначен верно

На 90+2-й минуте матча 29-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – "Краснодар" (0:1) правильно поступил арбитр Алексей Еськов, назначивший пенальти в ворота гостей. В том эпизоде полузащитник "быков" Газинский в своей штрафной площади рукой остановил мяч, посланный Кабутовым.

В отличие от коллег Джюнейта Чакыра и Дамира Скомины, допускавших серьезные ошибки в играх Лиги чемпионов, Еськов (возможно, с помощью второго ассистента Николая Еремина) заметил, что левая рука Газинского находилась в неестественном положении – была отставлена в сторону. В такой ситуации судья был обязан наказать "Краснодар" 11-метровым ударом, что рефери и сделал. (Александр БОБРОВ)