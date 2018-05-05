Еськов лучше Чакыра и Скомины. Пенальти в ворота "Краснодара" назначен верно

На 90+2-й минуте матча 29-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – "Краснодар" (0:1) правильно поступил арбитр Алексей Еськов, назначивший пенальти в ворота гостей. В том эпизоде полузащитник "быков" Газинский в своей штрафной площади рукой остановил мяч, посланный Кабутовым.
В отличие от коллег Джюнейта Чакыра и Дамира Скомины, допускавших серьезные ошибки в играх Лиги чемпионов, Еськов (возможно, с помощью второго ассистента Николая Еремина) заметил, что левая рука Газинского находилась в неестественном положении – была отставлена в сторону. В такой ситуации судья был обязан наказать "Краснодар" 11-метровым ударом, что рефери и сделал. (Александр БОБРОВ)
Vedi
Неестественное , естественное - какой большой выбор для судей . Надо было - вот и поставил , что то в прошлых играх слепой был , а тут прозрел . Поставил бы он Спартаку Зениту или Локомотиву в добавленное время ...
13:22
merniloskut
Судья искал повод и наконец притянул его за атавизм!
13:22
Коуч07
Судья молодец, а Канунников и Крицюк видимо договорились.
13:13