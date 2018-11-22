"Енисей" – "Ахмату": "Если собираешься проводить матч на резервной арене, необходимо обращаться только в РФС"

Первый заместитель директора "Енисея" Роман Суровцев в разговоре с корреспондентом "СЭ" отметил, что красноярский клуб не должен был обращаться в "Ахмат" по поводу проведения матча в манеже 16-го тура РПЛ в манеже.

Вчера бюро исполкома РФС приняло решение в виде исключения допустить проведение встречи под крышей. Это вызвало негативную реакцию грозненцев, при этом их гендиректор Ахмед Айдамиров заявил через наше издание, что никто из "Енисея" к нему не обращался.

– По поводу того, что мы не обращались в "Ахмат" – когда мы собираемся проводить матч не на основной, а на резервной арене, то необходимо обратиться только в РФС. Так что мы все сделали верно, – сказал Суровцев.

Ранее он рассказал, что летом красноярцы предлагали "Ахмату" поменяться кругами, но эта просьба была проигнорирована.

Матч "Енисей" – "Ахмат" состоится в субботу, 1 декабря. Начало в 14.00 по московскому времени. По прогнозу погоды в этот день в Красноярске ожидается температура воздуха минус 22 градуса. (Игорь Новиков)

Гендиректор "Ахмата" – об игре с "Енисеем": "Манеж в Красноярске не отвечает требованиям РПЛ. Мы против матча там!"

