21:30 | Футбол — РФПЛ

Экс-скаут "Арсенала": "Не могу сказать, что у Ханни европейский топ-уровень, но для РФПЛ он хорош"


Павел Кучеров, работавший в скаут-системе "Арсенала" и "Эвертона", рассказал о том, что новичка "Спартака" Софьяна Ханни никогда не считали топовым игроком. Он добавил, что Юри Тилеманс , который ранее выступал за "Андерлехт" и перешел в "Монако", является более универсальным полузащитником.

 
Суббота. Марбелья. &quot;Спартак&quot; - &quot;Хэбэй&quot; - 1:2. Новичок красно-белых Софьян ХАННИ."Ханни – не конкурент Промесу. Квинси сильнее, но на фланге"

– Ханни купили в возрасте 27 лет – критический возраст для трансфера.

– У Софьяна своеобразная ситуация: футболист развивался поступательно, не сидел на месте, искал себя. Его в юности не считали топовым игроком, в нем сомневались, и пришлось проделать определенный путь и выступать в Турции. Понимаю ваш вопрос – допустим, Ханни хорошо себя проявит, но сможет ли его в 28-30 "Спартак" с выгодой продать? Хавбека надо грамотно подать, добиться, чтобы он показал отличный результат в еврокубках и повысил свою стоимость.

– То есть, сомнений в качестве Ханни у вас нет?

– Не могу сказать, что у него европейский топ-уровень. Дело в том, что в мировом футболе сейчас не так много людей, которые вне зависимости от обстоятельств – как к ним относятся, какой соперник и обстановка в команде – все равно будут приносить большую пользу. Впрочем, для РФПЛ Ханни хорош.

– Около год назад "Спартак" проявлял интерес к другому представителю "Андерлехта" – Юри Тилемансу. В итоге его продали "Монако" за 23 миллиона евро. Он несравнимо выше Ханни по мастерству?

Тилеманс более универсальный полузащитник, может работать от штрафной до штрафной. Плюс моложе, перспективнее, намного одареннее. (Сергей ЕГОРОВ)

 
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