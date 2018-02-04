Экс-скаут "Арсенала": "Не могу сказать, что у Ханни европейский топ-уровень, но для РФПЛ он хорош"

Павел Кучеров, работавший в скаут-системе "Арсенала" и "Эвертона", рассказал о том, что новичка "Спартака" Софьяна Ханни никогда не считали топовым игроком. Он добавил, что Юри Тилеманс , который ранее выступал за "Андерлехт" и перешел в "Монако", является более универсальным полузащитником.

– Ханни купили в возрасте 27 лет – критический возраст для трансфера.

– У Софьяна своеобразная ситуация: футболист развивался поступательно, не сидел на месте, искал себя. Его в юности не считали топовым игроком, в нем сомневались, и пришлось проделать определенный путь и выступать в Турции. Понимаю ваш вопрос – допустим, Ханни хорошо себя проявит, но сможет ли его в 28-30 "Спартак" с выгодой продать? Хавбека надо грамотно подать, добиться, чтобы он показал отличный результат в еврокубках и повысил свою стоимость.

– То есть, сомнений в качестве Ханни у вас нет?

– Не могу сказать, что у него европейский топ-уровень. Дело в том, что в мировом футболе сейчас не так много людей, которые вне зависимости от обстоятельств – как к ним относятся, какой соперник и обстановка в команде – все равно будут приносить большую пользу. Впрочем, для РФПЛ Ханни хорош.

– Около год назад "Спартак" проявлял интерес к другому представителю "Андерлехта" – Юри Тилемансу. В итоге его продали "Монако" за 23 миллиона евро. Он несравнимо выше Ханни по мастерству?

– Тилеманс более универсальный полузащитник, может работать от штрафной до штрафной. Плюс моложе, перспективнее, намного одареннее. (Сергей ЕГОРОВ)