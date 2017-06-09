Нападающему "Зенита" Артему Дзюбе может понадобиться операция на колене, сообщает ТАСС со ссылкой на спортивного директора клуба Константина Сарсанию. Хавбек из-за проблем с коленом пропустил два сбора национальной команды России и не сыграет на Кубке конфедераций-2017.

- Есть определенные проблемы с коленом при высоких нагрузках, которые не позволяют ему в полную силу работать - колено начинает опухать, - сказал Сарсания. - Сейчас тренерский штаб решит - либо ему предстоит, так сказать, мини-операция, и тогда он пропустит месяц, либо будут какие-либо другие выходы. Ситуация должна проясниться в понедельник.

Дзюба в минувшем сезоне провел 33 матча во всех турнирах, забив 14 голов.