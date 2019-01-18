Доходы клубов РПЛ за последние 10 лет увеличились на 460 миллионов евро

Доходы клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) за последние 10 лет в общей сложности увеличились на 460 миллионов евро, информирует "РИА Новости" со ссылкой на отчет УЕФА.

В процентном соотношении доходы клубов РПЛ выросли на 130 процентов - это самый высокий показатель роста среди десяти ведущих европейских лиг. В среднем доход клуба РПЛ за десять лет вырос на 29 миллионов евро.

Отчет по лицензированию клубов УЕФА сводит воедино подробный сравнительный анализ прошедшей аудит финансовой отчетности 700 клубов по каждому году за последние десять лет, а также содержит данные ряда других крупных исследований УЕФА.