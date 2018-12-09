Дмитрий Парфенов: "Вину за поражение беру на себя. Не донес, что в отпуск уходить еще рано"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов - о матче 17-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:4).

- Соперник ждал нашей ошибки, выстраивал игру на этом. Мы это понимали, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Потеряли концентрацию. В этом только моя вина. Видимо я не донес то, что чемпионат еще идет и в отпуск не нужно уходить. Дальше мы уже рисковали, и соперник поймал на контратаках. Вину полностью беру на себя.

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