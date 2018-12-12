Дмитрий Парфенов: "Урал" способен на большее"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов оценил выступление команды в первой части сезона. Он считает, что его игроки способны на большее.

- Считаю, что могли взять больше очков в чемпионате. Команда способна на большее. Ребята сами об этом знают. И они хотят добиваться результата. Теперь наша задача с пользой провести время до возобновления сезона.

- Игра команды в сезоне – это следствие проведенных сборов. Анализировали работу команды во время летней подготовки?

- Мы анализируем нашу работу каждый день. Конечно, изучали, что мы получили от летних сборов. Сделали выводы. Над ошибками будем работать. Главное, что бросается в глаза, это то, что мы пропускаем в каждом матче. Да, мы много атакуем, много тратим сил впереди, но пропускаем, - цитирует специалиста официальный сайт клуба.

"Урал" занимает девятое место в чемпионате России – 22 очка в 17 матчах.

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