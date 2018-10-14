15:55 14 октября | Футбол — РПЛ

Дмитрий Белоруков: "Последние полгода играю в футбол бесплатно"

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Защитник и капитан "Анжи"  Дмитрий Белоруков в интервью "СЭ" признался, что последние полгода играет бесплатно.

– Разочаровались в российском футболе. "Амкар", "Анжи"…

– Да уж… Так получается, что последние полгода я играю в футбол бесплатно (улыбается). Но ведь это началось не с "Анжи". Примеров хватает. "Сатурн", "Москва", "Алания", "Тосно". Такая вот тенденция… Мне кажется, руководству лиги нужно озаботиться проблемой. Не должно быть такого!

– Может быть, футбол в регионах не нужен?

– Я так не думаю. Люди в регионах футбол любят, ходят на стадион. А вот почему нет спонсоров… Не знаю, не готов ответить. Проблема давно назрела. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Белоруковым - здесь

Анжи - ЦСКА

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