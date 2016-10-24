Дейвидас Шемберас: "Очень неприятно, когда я узнаю о таких баннерах в адрес Слуцкого"

Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас выступил в защиту главного тренера чемпионов России Леонида Слуцкого. Армейские фанаты уже второй матч кряду вывешивают в адрес рулевого красно-синих оскорбительные баннеры.

- Во-первых, надо отдать должное Слуцкому. Этот тренер привел ЦСКА ко многим трофеям, - отметил Шемберас. - И мне очень неприятно, когда я узнаю о таких баннерах в его адрес… Это по меньшей мере некрасиво. Конечно, болельщик и вправе требовать от тренера результат, с этим никто не спорит. Но нельзя оскорблять Слуцкого таким образом! Это недопустимо! У нас порой быстро забывают былые заслуги… Вот это и печально.



